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США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов в Сане

Атаки были нацелены на лагеря Нахдейн и Эль-Хифаа.

Источник: Аргументы и факты

Авиация США и Великобритании совершила три воздушных удара по военным лагерям шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в столице Йемена, Сане, сообщают местные источники.

По их данным, атаки были нацелены на лагеря Нахдейн и Эль-Хифаа.

Ударные действия произошли на следующий день после того, как хуситы впервые заявили о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по израильской военной базе в пустыне Негев.

Ранее в ходе футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и тель-авивским «Маккаби» в Нидерландах пострадали десять израильских болельщиков из-за нападения сторонников Палестины.