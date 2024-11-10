США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов в Сане

Авиация США и Великобритании совершила три воздушных удара по военным лагерям шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в столице Йемена, Сане, сообщают местные источники.
По их данным, атаки были нацелены на лагеря Нахдейн и Эль-Хифаа.
Ударные действия произошли на следующий день после того, как хуситы впервые заявили о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по израильской военной базе в пустыне Негев.
Ранее в ходе футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и тель-авивским «Маккаби» в Нидерландах пострадали десять израильских болельщиков из-за нападения сторонников Палестины.