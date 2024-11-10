Президент Финляндии считает, что в какой-то момент отношения с Россией наладятся

«Да, когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо, но сейчас не время для этого. Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — сказал Стубб газете Ilta-Sanomat.