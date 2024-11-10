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Президент Финляндии считает, что в какой-то момент отношения с Россией наладятся

Президент Финляндии Александр Стубб допустил улучшение отношений с Россией. Однако, по его мнению, сейчас не время для этого.

Источник: AP 2024

«Да, когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо, но сейчас не время для этого. Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — сказал Стубб газете Ilta-Sanomat.

Финляндия в апреле 2023 года вступила в НАТО. Стубб возглавил страну с марта 2024 года. Он неоднократно заявлял, что единственный путь Украины к миру лежит через продолжение боевых действий. Он выступает против прекращения огня.