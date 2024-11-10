Участники митинга потребовали отставки главы Валенсии после наводнений

Тысячи жителей Валенсийского автономного сообщества вышли на массовую демонстрацию, требуя отставки президента местного правительства Карлоса Масона, сообщает агентство EFE.
Протест начался на площади мэрии Валенсии в 18:00 (20:00 по московскому времени) под лозунгом «Масон в отставку», его целью было привлечь внимание к неудовлетворительным действиям властей после стихийного бедствия.
Основной плакат демонстрантов изображал Карлоса Масона в аварийном жилете с опущенной головой, что символизировало недовольство организованностью работ по ликвидации последствий наводнения. Протестующие, включая такие организации, как Acció Cultural del País Valencià, CNT València и Escola Valenciana, критиковали не только медленную реакцию властей, но и стратегию борьбы с засухой, которая, по их мнению, усугубила последствия природного бедствия.
К шествию присоединились представители муниципалитетов, пострадавших от наводнения, а также более 65 организаций и 83 групп поддержки. Протестующие с транспарантами, на которых были надписи «Где ты был тогда?» и изображение руки, застрявшей в грязи с мобильным телефоном, на экране которого отображалась реклама экстренной системы оповещения Es-Alert, прошли по центральным улицам города и завершили марш на площади Манисес у здания правительства. Там был зачитан манифест с требованиями улучшить качество оповещения и повысить меры безопасности в случае природных катастроф.
Ранее сообщалось, что испанский король Филипп VI вместе с женой были вынуждены прервать поездку в регионы Валенсии, пострадавшие от сильных дождей и наводнений.
29 октября в некоторых частях Валенсии выпала годовая норма осадков. В некоторых местах объем падающей с неба воды достигал 500 литров на квадратный метр.