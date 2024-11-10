Участники митинга потребовали отставки главы Валенсии после наводнений

К шествию присоединились представители муниципалитетов, пострадавших от наводнения, а также более 65 организаций и 83 групп поддержки. Протестующие с транспарантами, на которых были надписи «Где ты был тогда?» и изображение руки, застрявшей в грязи с мобильным телефоном, на экране которого отображалась реклама экстренной системы оповещения Es-Alert, прошли по центральным улицам города и завершили марш на площади Манисес у здания правительства. Там был зачитан манифест с требованиями улучшить качество оповещения и повысить меры безопасности в случае природных катастроф.