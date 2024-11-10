Алиев заявил о близости Баку и Еревана к согласованию мирного договора

«Президент Ильхам Алиев, говоря о том, что Азербайджан является инициатором мирного договора между Азербайджаном и Арменией и принципов, лежащих в его основе, отметил, что территориальные претензии Армении к нашей стране на конституционной основе всё еще остаются. Глава государства напомнил, что существенная задержка предложений Армении по тексту документа негативно отразилась на процессе, но тем не менее подчеркнул, что стороны близки к достижению окончательного соглашения по тексту документа и переговоры будут продолжены после завершения СОР», — говорится в сообщении.
Шольц отметил, что Германия полностью поддерживает стремление стран к миру и установлению «дружественных добрососедских отношений», и добавил, что обе стороны должны предпринимать «смелые шаги».
Ранее, 1 ноября, эксперт КГ «Полилог» Глеб Беляков указал на то, что прогресс в переговорах Баку и Еревана есть, но прорыва нет и процесс затянулся.
30 августа Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ. Позднее политолог Артур Атаев заявил «Известиям», что мирное соглашение между странами не гарантирует полного прекращения военных действий в будущем, документ лишь на время стабилизирует ситуацию.
Отношения Армении и Азербайджана были обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха. 5 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, которая включала в себя и Нагорный Карабах. Несмотря на это, на границе Азербайджана и Армении всё еще периодически происходят вооруженные столкновения.