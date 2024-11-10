Алиев заявил о близости Баку и Еревана к согласованию мирного договора

«Президент Ильхам Алиев, говоря о том, что Азербайджан является инициатором мирного договора между Азербайджаном и Арменией и принципов, лежащих в его основе, отметил, что территориальные претензии Армении к нашей стране на конституционной основе всё еще остаются. Глава государства напомнил, что существенная задержка предложений Армении по тексту документа негативно отразилась на процессе, но тем не менее подчеркнул, что стороны близки к достижению окончательного соглашения по тексту документа и переговоры будут продолжены после завершения СОР», — говорится в сообщении.