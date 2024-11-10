Трамп опроверг планы взять в свою администрацию Помпео и Хейли

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп опроверг информацию, что бывший госсекретарь Майк Помпео может стать новым министром обороны США. Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social.
CBS ранее писал о возможных кандидатах в администрацию Трампа. Помимо Помпео, были названы имена:
- сенатора Билла Хагерти на пост госсекретаря (говорилось и о других кандидатурах), сейчас этот пост занимает Энтони Блинкен;
- основателя хедж-фонда Key Square Group Скотта Бессента на пост главы Минфина, сейчас им руководит Джанет Йеллен;
- экс-администратора по малому бизнесу в прошлом кабинете Трампа Линды Макмэн на пост министра торговли, сейчас это Джина Раймондо;
- бывшего директора национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ, сейчас — Уильям Бернс;
- республиканца Роберта Кеннеди-мл. на пост министра здравоохранения и социальных служб, сейчас это Рейчел Левин,
и т. д.
«Я не буду приглашать бывшего посла [в ООН] Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая в настоящее время находится в стадии формирования. Мне очень нравилась и я оценил работу с ними ранее, и я хотел бы поблагодарить их за их службу нашей стране», — сообщил Трамп.
Сейчас известно, что вице-президентом при Трампе будет сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, а главой администрации избранного президента станет сопредседатель его предвыборной кампании Сьюзан Уайлс — первая женщина на этом посту.
Помпео был госсекретарем в 2018—2021 годах, до этого возглавлял ЦРУ. Хейли была послом США в ООН в 2017—2019 годах. На прошедших выборах была конкуренткой Трампа в ходе внутрипартийной борьбы за выдвижение от республиканцев, снялась с гонки в марте.