«Кровавая баня». Стало известно о панике в ФБР из-за возможного шага Трампа

Как указано в материале, работники организации хорошо помнят увольнение Трампом директора ФБР Джеймса Коми через пять месяцев после начала своего первого президентского срока. Глава ведомства тогда узнал об отставке во время рейса на самолете ФБР домой в Калифорнию. По словам источников WT, схожая судьба с высокой вероятностью ожидает нынешнего директора ФБР Кристофера Рэя и его заместителя Пола Эббэта.