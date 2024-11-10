Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии

Кейт Миддлтон, супруга британского наследного принца Уильяма, впервые вышла на важное общественное событие после прохождения химиотерапии, сообщает Daily Mail.
Она посетила фестиваль в Альберт-холле, приуроченный ко Дню памяти павших, что стало её первым крупным появлением на мероприятии после лечения от рака.
Как сообщает издание, на мероприятии принцесса Уэльская выглядела энергичной и была в черном платье. Также отмечается, что на фестивале присутствовал король Великобритании Карл III, который также прошел лечение от онкологического заболевания.
Ранее принц Уильям рассказал, что минувший год стал одним из самых сложных для него из-за здоровья Кейт Миддлтон и ситуации с королем Карлом III.