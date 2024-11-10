В ФРГ политик ушел в отставку из-за фото секс-куклы с нацистской символикой

Бюйюкбайрам разместил в Сети фотографию секс-куклы с петлей на шее. На голове куклы были нарисованы две буквы «S», которые напоминают знаки СС. Помимо этого, на кукле была надета футболка с надписью «К черту Санкт-Паули», что является отсылкой к известному футбольному клубу.