В ФРГ политик ушел в отставку из-за фото секс-куклы с нацистской символикой

В Германии член Христианско-демократического союза (ХДС) Бюлент Бюйюкбайрам принял решение покинуть свой пост после того, как в его адрес разразилась волна критики из-за опубликованных фотографий с нацистской символикой. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.
Бюйюкбайрам разместил в Сети фотографию секс-куклы с петлей на шее. На голове куклы были нарисованы две буквы «S», которые напоминают знаки СС. Помимо этого, на кукле была надета футболка с надписью «К черту Санкт-Паули», что является отсылкой к известному футбольному клубу.
Политик признал свой поступок необдуманным. Бюйюкбайрам отметил, что после публикации фото он столкнулся с серьезными угрозами. Он также уточнил, что принес извинения футбольному клубу.
Ранее главу МИД Германии Анналену Бербок призвали покинуть свой пост до окончания выяснения деталей скандала вокруг выдачи виз мигрантам. Политик указала, что расследование «визового дела», которым занимается прокуратура, становится все серьезнее.