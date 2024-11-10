Офис Трампа отрекся от советника, призвавшего Киев отказаться от Крыма

Ранее Ланза заявил в интервью, что, если Владимир Зеленский продолжит настаивать на возвращении Крыма как условии мира, то это продемонстрирует его «неспособность к реальным переговорам». Он также подчеркнул, что для Украины необходимо представить «реалистичный» план мирного процесса и что страна останется без поддержки, если будет требовать возвращения Крыма с помощью американских войск.