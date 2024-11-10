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Офис Трампа отрекся от советника, призвавшего Киев отказаться от Крыма

Ланза не работает на Трампа и не представляет его интересы.

Источник: Аргументы и факты

Брайан Ланза, советник Дональда Трампа, который сделал заявление о том, что Украине следует оставить вопрос Крыма, не высказывался от имени Трампа или его администрации, сообщил анонимный источник, близкий к республиканцу, сообщает Reuters.

По словам собеседника, Ланза был внешним консультантом в предвыборной кампании, он не работает на Трампа и не представляет его интересы.

Ранее Ланза заявил в интервью, что, если Владимир Зеленский продолжит настаивать на возвращении Крыма как условии мира, то это продемонстрирует его «неспособность к реальным переговорам». Он также подчеркнул, что для Украины необходимо представить «реалистичный» план мирного процесса и что страна останется без поддержки, если будет требовать возвращения Крыма с помощью американских войск.

Между тем бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осознает, что в конфликте на Украине Россия одержала верх.