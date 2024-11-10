Трамп опроверг слухи о планах пригласить Помпео в состав нового кабмина

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп опроверг сообщения в СМИ о возможном приглашении Майка Помпео, бывшего госсекретаря при его первой администрации, в новое правительство.
Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что не планирует приглашать на должности в своей администрации ни Помпео, ни бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.
Он также уточнил, что в настоящее время идет процесс формирования состава будущего кабинета министров.
Ранее Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, выразил мнение, что Дональд Трамп, победив на выборах президента США, в случае второго срока снова может столкнуться с так называемым «вашингтонским болотом».