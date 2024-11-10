Путин ввел доплаты наставникам на предприятиях

Как разъяснил один из разработчиков, руководитель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, «наставничество должно восприниматься не как лишнее бремя для сотрудников, а как достойная задача». Документ создаст условия для установления четких требований к наставникам и предписания социальных гарантий для них.