Путин ввел доплаты наставникам на предприятиях

Сотрудникам организаций предложили выплаты за выполнение обязанностей наставника. Законопроект был одобрен президентом России Владимиром Путиным.
Документ введет в российский Трудовой кодекс понятие наставничества как отдельной деятельности, за которую полагается дополнительная оплата. Этот шаг призван привлечь к наставничеству сотрудников с опытом.
Инициатива была разработана в марте текущего года парламентариями и сенаторами от партии «Единая Россия» под руководством на тот момент генерального секретаря политсовета партии, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака. Среди молодого поколения наблюдается наиболее высокая текучесть кадров, наставники должны помочь разрешить эту проблему.
Как разъяснил один из разработчиков, руководитель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, «наставничество должно восприниматься не как лишнее бремя для сотрудников, а как достойная задача». Документ создаст условия для установления четких требований к наставникам и предписания социальных гарантий для них.
Ранее Путин ввел ежемесячную выплату в размере 30 тысяч рублей для работников федеральных органов власти в Донбассе и Новороссии на время проведения спецоперации.