DDHQ: республиканцы, скорее всего, сохранят контроль над Палатой представителей

В текущем созыве из 435 мест в Палате представителей у республиканцев 220, у демократов — 212. Три места вакантны. Согласно расчетам DDHQ, с вероятностью 81,8% республиканцы сохранят контроль над нижней палатой Конгресса. Шансы на то, что большинство в ней получат демократы, оцениваются в 18,2%.