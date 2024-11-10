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DDHQ: республиканцы, скорее всего, сохранят контроль над Палатой представителей

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Республиканцы по итогам всеобщих выборов в США уже гарантировали себе 216 мест в Палате представителей Конгресса и с вероятностью более 80% сохранят контроль над ней. Такие оценки представил американский портал DDHQ, сотрудничающий с газетой The Hill.

Источник: AP 2024

В текущем созыве из 435 мест в Палате представителей у республиканцев 220, у демократов — 212. Три места вакантны. Согласно расчетам DDHQ, с вероятностью 81,8% республиканцы сохранят контроль над нижней палатой Конгресса. Шансы на то, что большинство в ней получат демократы, оцениваются в 18,2%.

Прогнозы DDHQ свидетельствуют о том, что республиканцы в Палате представителей нового созыва гарантировали себе уже 216 мест, демократы — 208. Пока неясно, кому достанутся 11 мест. Для контроля над нижней палатой требуется 218 мандатов. Согласно оценкам портала, в новом созыве у республиканцев будет 220 мест, у демократов — 215.

На состоявшихся 5 ноября президентских выборах республиканец Дональд Трамп нанес поражение своему оппоненту — представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под свой контроль Сенат Конгресса. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.