Туск допустил скорое определение даты прекращения огня на Украине

Польский премьер-министр Дональд Туск допустил, что в ближайшее время США объявят какие-либо условия в рамках урегулирования на Украине, об этом он заявил «Польскому радио», отвечая на вопрос о мирных планах победившего на выборах американского президента Дональда Трампа.
«Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела», — добавил он. По его словам, решения по украинскому конфликту должны приниматься не только с участием Киева, но и Европы.
Прекращение конфликта на Украине за 24 часа было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Когда республиканца спрашивали, как именно он планирует добиться этого, он говорил, что его уважают лидеры России и Украины, поэтому он «просто» позвонит каждому из них и соберет их «в одном месте».
Переговоры с Зеленским у Трампа уже были — в сентябре они встречались в США, также политики созванивались после выборов. Axios со ссылкой на источники писал, что во время встречи республиканец заверил, что не бросит Украину, но хочет дать дипломатии шанс.
Трамп сообщил 7 ноября, что не исключает возможность возобновить диалог с Путиным, Путин тоже не исключал общения с ним. Замглавы МИДа Сергей Рябков отмечал, что Россия готова выслушать предложения республиканца по урегулированию ситуации на Украине.
В числе своих условий для прекращения огня и начала переговоров Москва называла:
- вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;
- официальный отказ Украины от вступления в НАТО;
- международное признание Крыма, Севастополя и других новых регионов российскими;
- отмену санкций.
Киев назвал эти условия ультиматумом.