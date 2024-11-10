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Туск допустил скорое определение даты прекращения огня на Украине

План Трампа по урегулированию на Украине, вероятно, готовится, и в скором времени могут стать известны даты прекращения огня, границы действия этого режима, гарантии безопасности для Киева, считает польский премьер.

Источник: РИА "Новости"

Польский премьер-министр Дональд Туск допустил, что в ближайшее время США объявят какие-либо условия в рамках урегулирования на Украине, об этом он заявил «Польскому радио», отвечая на вопрос о мирных планах победившего на выборах американского президента Дональда Трампа.

По мнению Туска, план республиканца еще готовится, ждать каких-либо деклараций по дате прекращения огня, границам действия этого режима, гарантиям безопасности для Украины можно уже в ближайшем будущем.

«Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела», — добавил он. По его словам, решения по украинскому конфликту должны приниматься не только с участием Киева, но и Европы.

Прекращение конфликта на Украине за 24 часа было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Когда республиканца спрашивали, как именно он планирует добиться этого, он говорил, что его уважают лидеры России и Украины, поэтому он «просто» позвонит каждому из них и соберет их «в одном месте».

Переговоры с Зеленским у Трампа уже были — в сентябре они встречались в США, также политики созванивались после выборов. Axios со ссылкой на источники писал, что во время встречи республиканец заверил, что не бросит Украину, но хочет дать дипломатии шанс.

Трамп сообщил 7 ноября, что не исключает возможность возобновить диалог с Путиным, Путин тоже не исключал общения с ним. Замглавы МИДа Сергей Рябков отмечал, что Россия готова выслушать предложения республиканца по урегулированию ситуации на Украине.

В числе своих условий для прекращения огня и начала переговоров Москва называла:

  • вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;
  • официальный отказ Украины от вступления в НАТО;
  • международное признание Крыма, Севастополя и других новых регионов российскими;
  • отмену санкций.

Киев назвал эти условия ультиматумом.

Трамп Дональд