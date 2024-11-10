Туск допустил скорое определение даты прекращения огня на Украине

Прекращение конфликта на Украине за 24 часа было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Когда республиканца спрашивали, как именно он планирует добиться этого, он говорил, что его уважают лидеры России и Украины, поэтому он «просто» позвонит каждому из них и соберет их «в одном месте».