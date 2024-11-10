Байден отказался отвечать на вопрос о разговоре с Трампом

Глава государства также не стал отвечать на вопрос, считает ли он, что Трамп представляет угрозу для демократии.
Встреча политиков запланирована на среду, 13 ноября. Она пройдет в Овальном кабинете в 11:00 по местному времени. Известно, что Трамп и Байден обсудят вопрос передачи власти.
Байден неоднократно называл Трампа угрозой для США. В июне он заявил, что политик является угрозой для свободы и демократии.
В августе Байден призывал внимательно следить за ситуацией в случае победы Трампа на выборах, поскольку тот, по его словам, «представляет собой подлинную угрозу американской безопасности».