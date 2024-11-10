Казахстан и Словакия углубляют военное сотрудничество

— Национальная гвардия Республики Казахстан готова к взаимовыгодному сотрудничеству и рассмотрению предложений по налаживанию взаимодействия с Министерством обороны, а также другими ведомствами и предприятиями Словакии. Мы видим большой потенциал для развития нашего сотрудничества в различных областях, включая обмен опытом, совместные учения и военно-техническое сотрудничество, — подчеркнул генерал-майор Ансаган Балтабеков.