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Казахстан и Словакия углубляют военное сотрудничество

В ходе рабочего визита в Казахстан делегации Министерства обороны Словацкой Республики во главе с заместителем премьер-министра — министром обороны Робертом Калиняком состоялся ряд встреч зарубежных гостей с руководителями государственных органов и ведомств Республики Казахстан, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Источник: пресс-служба Национальной гвардии РК

В рамках данного визита в Главном командовании Национальной гвардии Республики Казахстан состоялась рабочая встреча Заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан — Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова с Заместителем Премьер-Министра — Министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

В ходе данной встречи для словацкой делегации был представлен краткий доклад о служебно-боевой деятельности Национальной гвардии.

— Национальная гвардия Республики Казахстан готова к взаимовыгодному сотрудничеству и рассмотрению предложений по налаживанию взаимодействия с Министерством обороны, а также другими ведомствами и предприятиями Словакии. Мы видим большой потенциал для развития нашего сотрудничества в различных областях, включая обмен опытом, совместные учения и военно-техническое сотрудничество, — подчеркнул генерал-майор Ансаган Балтабеков.

Участники встречи обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и определили перспективы дальнейшего взаимодействия.

В свою очередь, Роберт Калиняк представил гостям широкий спектр продукции, выпускаемой оборонно-промышленным комплексом Словакии, и рассказал о новых направлениях ее развития с учетом современных геополитических реалий.

— Мы готовы предложить казахстанским коллегам не только современное вооружение и технику, но и широкий спектр образовательных услуг, включая обучение военнослужащих по различным специальностям, — отметил министр обороны Словакии.

По итогам встречи стороны договорились активизировать работу по развитию двустороннего сотрудничества и поддерживать регулярные контакты на различных уровнях.