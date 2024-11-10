Губернатор Хабаровского края провел первый личный прием граждан

Первый личный прием граждан по поручению Владимира Путина провел губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. В мероприятии также приняли участие врио главного федерального инспектора по Хабаровскому краю, руководителя приемной президента РФ в Хабаровском крае Антон Самосюк, заместители председателя правительства, министры, главы муниципалитетов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В режиме онлайн подключилась педагог колледжа из Николаевска-на-Амуре Елена Пайзина. Она спросила о восстановлении социальных мер поддержки студентам из числа КМНС, учащихся в местном медколледже.
«Согласен с вами, что нужно удерживать наше население, особенно из числа коренных малочисленных народов. Студенты-медики и педагоги — это те, кто определяет настоящее и будущее населения на отдаленных территориях. И необходимо с должной мерой уважения относиться к нашим ребятам и поддерживать их», — сказал Дмитрий Демешин.
И. о. министра образования Андрей Процко рассказал, что сейчас согласовывается проект постановления, по которому студентам будут предоставлять двухразовое питание. Также продолжается работа с образовательными организациями о частичной компенсации платы за общежитие.
Жительница Хабаровска Мария Касутина рассказала о плохом состоянии автобусной остановки «Краснодарская» в Ореховой сопке. Дмитрий Демешин поручил и. о. министра транспорта Константину Кравцову подготовить единую концепцию павильонов в Хабаровске, Амурске и Комсомольске, а также обустроить вышеназванную остановку. Мэру Хабаровска Сергею Кравчуку поручили привести все павильоны в порядок.
Также приходили вопросы по линии СВО — о выделении помещения для пункта плетения маскировочных сетей в Николаевске, об увековечивании памяти погибшего в зоне спецоперации гвардии старшего лейтенанта Артема Щербакова. Эти вопросы губернатор пообещал решить.