Губернатор Хабаровского края провел первый личный прием граждан

«Согласен с вами, что нужно удерживать наше население, особенно из числа коренных малочисленных народов. Студенты-медики и педагоги — это те, кто определяет настоящее и будущее населения на отдаленных территориях. И необходимо с должной мерой уважения относиться к нашим ребятам и поддерживать их», — сказал Дмитрий Демешин.