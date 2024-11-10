Захарова отдала Трампу должное за оценку американского общества как больного

Победившему на президентских выборах США республиканцу Дональду Трампу нужно отдать должное за то, что он реалистично оценивает американских граждан как больное общество. Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Надо отдать должное Трампу, он, конечно, сказал всё как есть. Американское общество больное, он так и сказал, приводит ее слова РИА Новости.