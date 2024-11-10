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Захарова отдала Трампу должное за оценку американского общества как больного

Победившему на президентских выборах США республиканцу Дональду Трампу нужно отдать должное за то, что он реалистично оценивает американских граждан как больное общество. Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Надо отдать должное Трампу, он, конечно, сказал всё как есть. Американское общество больное, он так и сказал, приводит ее слова РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Также представитель МИД РФ заявила о том, что России и США нужно взаимодействовать. Она напомнила, что в истории государств были прекрасные моменты сотрудничества, но сейчас американская власть «поощряет русофобию».

Ранее, 5 ноября, Захарова заявила о том, что вне зависимости от результатов президентских выборов США необходимо преодолеть внутренний раскол в обществе. Она уточнила, что каждый год главной болью американского общества является непринятие результата президентских выборов.

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а Харрис — 47,4%. Итоги были встречены продолжительными овациями в предвыборном штабе Трампа. Сам же политик позднее назвал себя 47-м президентом США. Выступая перед сторонниками, республиканец заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.

Трамп Дональд
Захарова Мария