Захарова отдала Трампу должное за оценку американского общества как больного

Также представитель МИД РФ заявила о том, что России и США нужно взаимодействовать. Она напомнила, что в истории государств были прекрасные моменты сотрудничества, но сейчас американская власть «поощряет русофобию».
Ранее, 5 ноября, Захарова заявила о том, что вне зависимости от результатов президентских выборов США необходимо преодолеть внутренний раскол в обществе. Она уточнила, что каждый год главной болью американского общества является непринятие результата президентских выборов.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а Харрис — 47,4%. Итоги были встречены продолжительными овациями в предвыборном штабе Трампа. Сам же политик позднее назвал себя 47-м президентом США. Выступая перед сторонниками, республиканец заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.