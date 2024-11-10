Трамп предложил Харрис помочь с долгом $20 млн после проигрыша выборов

«Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов. Я бы настоятельно рекомендовал нам — как партии и ради отчаянно необходимого единства — сделать это. У нас осталось много денег», — отметил он.