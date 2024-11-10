Трамп предложил Харрис помочь с долгом $20 млн после проигрыша выборов

Победивший на выборах в США Дональд Трамп предложил погасить долг Демократической партии, возникший в ходе предвыборной кампании, об этом он написал в Truth Social.
«Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов. Я бы настоятельно рекомендовал нам — как партии и ради отчаянно необходимого единства — сделать это. У нас осталось много денег», — отметил он.
Ранее калифорнийский журналист Politico Кристофер Каделаго сообщил в X со ссылкой на источники, что предвыборная кампания демократки Камалы Харрис завершилась с долгом по меньшей мере $20 млн. По его данным, всего Харрис смогла собрать более $1 млрд, на 16 октября на ее счету было $118 млн.
Бывший сотрудник администрации действующего президента Джо Байдена в разговоре с Axios по поводу того, кто виновен в проигрыше Харрис, задался вопросом: «Как можно было потратить $1 млрд и не победить?».
В конце сентября The Wall Street Journal сравнивала траты штабов Трампа и Харрис на предвыборную кампанию. На тот момент расходы Харрис вместе с Байденом составили более $743 млрд, Трампа — более $426 млрд. У обоих кандидатов самой большой статьей расходов была реклама и почтовая рассылка.
Значительную помощь в предвыборной кампании Трампа оказал самый богатый человек в мире, Илон Маск (состояние по версии Forbes — $304 млрд, после выборов из-за победы республиканца акции Tesla Маска выросли и он разбогател более чем на $15 млрд). Как сообщала The New York Times, бизнесмен вложил в поддержавший Трампа суперкомитет America PAC около $120 млн. Часть средств пошла на выплаты по $1 млн случайным избирателям, подписавшим петицию в поддержку «свободы слова и права на ношение оружия».
По последним данным, Трамп набрал на выборах 50,4%, Харрис — 47,9%. Однако у них значительный отрыв по числу выборщиков, которые определят главу государства 17 декабря: Трампу досталось 312 голосов, Харрис — 226. Для победы нужно 270.