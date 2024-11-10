Трамп победил во всех колеблющихся штатах и набрал 312 голосов выборщиков

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США в штате Аризона последнем штате, где результат оставался неизвестен. Он получил 11 голосов выборщиков и укрепил свой результат до 312 голосов по всей стране при необходимых для победы 270. Демократка Камала Харрис по итогам выборов получила 226 голосов.