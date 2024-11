Трамп победил во всех колеблющихся штатах и набрал 312 голосов выборщиков

Результаты последних подсчетов приводят ABC News, Associated Press, NBC News, CNN, The New York Times и другие американские СМИ. На всеобщем голосовании Дональда Трампа поддержали 50,4% избирателей (74,5 млн), Камалу Харрис — 47,9% (70,85 млн).