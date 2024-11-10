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Трамп победил во всех колеблющихся штатах и набрал 312 голосов выборщиков

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США в штате Аризона последнем штате, где результат оставался неизвестен. Он получил 11 голосов выборщиков и укрепил свой результат до 312 голосов по всей стране при необходимых для победы 270. Демократка Камала Харрис по итогам выборов получила 226 голосов.

Источник: AP 2024

Результаты последних подсчетов приводят ABC News, Associated Press, NBC News, CNN, The New York Times и другие американские СМИ. На всеобщем голосовании Дональда Трампа поддержали 50,4% избирателей (74,5 млн), Камалу Харрис — 47,9% (70,85 млн).

Республиканец победил во всех семи колеблющихся штатах. По предварительным данным, в Аризоне республиканец получил 52,6% голосов, Джорджии — 50,7%, Мичигане — 49,7%, Неваде — 50,6%, Северной Каролине — 51,1%, Пенсильвании — 50,6%, Висконсине — 49,71%.

В 2016 году Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон с результатом 304 против 227. В 2020-м он проиграл Джо Байдену с результатом 232 против 306.

Действующий президент Джо Байден и Камала Харрис признали победу Дональда Трампа на выборах. Инаугурация состоится в январе 2025 года.

Трамп Дональд