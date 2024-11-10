МИД поблагодарил посольство Турции за помощь африканским делегатам с визами

«Для того, чтобы представители африканского континента могли сюда прилететь, надо было провести немалую работу, которая сейчас еще продолжается. Потому что на наших авиаоператоров, в частности, Аэрофлот, наложены санкции», — сказала Захарова в интервью РИА Новости.
Санкции сильно усложнили пересадки на пути в Россию и ударили по гражданам африканских государств, которые направлялись на конференцию в Сочи, отметила Захарова. Делегатам и журналистам из африканских стран пришлось оформлять турецкую визу для того, чтобы по пути в Сочи делать пересадку в аэропортах Турции, добавила она.
«Я благодарна, в частности, посту Турции в Москве, турецкому посольству, которое пошло нам навстречу и очень оперативно разработало такой вариант выхода из этой ситуации, которая была создана Западом», — сказала Захарова.
Она добавила, что этот случай ярко демонстрирует то, как Запад продолжает «гадить» в рамках своей русофобской политики.