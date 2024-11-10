Лаззарини: Израиль использует голод в качестве оружия против палестинцев

«К сожалению, голод, вероятно, наступит в северной части Газы», — написал Лаззарини. По его словам, Израиль «использует голод в качестве оружия», поскольку он «лишает людей в Газе самого необходимого, в том числе пищи для выживания». Помощи, поступающей в сектор Газа, а это в среднем чуть более 30 грузовиков в день, недостаточно, поскольку составляет всего около 6% ежедневных потребностей палестинцев, отметил глава БАПОР.