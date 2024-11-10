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Лаззарини: Израиль использует голод в качестве оружия против палестинцев

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. На севере сектора Газа, где уже более месяца армия Израиля продолжает осаду, вероятно наступление голода. Об этом говорится в заявлении генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини, размещенном в X (ранее Twitter).

Источник: Reuters

«К сожалению, голод, вероятно, наступит в северной части Газы», — написал Лаззарини. По его словам, Израиль «использует голод в качестве оружия», поскольку он «лишает людей в Газе самого необходимого, в том числе пищи для выживания». Помощи, поступающей в сектор Газа, а это в среднем чуть более 30 грузовиков в день, недостаточно, поскольку составляет всего около 6% ежедневных потребностей палестинцев, отметил глава БАПОР.

Лаззарини призвал к срочным мерам, в том числе к проявлению «политической воли, для увеличения потока гуманитарных и коммерческих поставок в Газу», а также к «политическим решениям, которые позволят [гуманитарным] конвоям регулярно и беспрерывно въезжать в северную часть Газы».