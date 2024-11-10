Политолог: нормализация отношений с РФ при Трампе снизит напряженность между США и Ираном

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным американских СМИ, Трамп уже набрал более 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Кандидат от правящей Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и назвала республиканца избранным президентом.