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Политолог: нормализация отношений с РФ при Трампе снизит напряженность между США и Ираном

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Расширение российско-иранских партнерских отношений и возможное упорядочение отношений России и США при избранном американском президенте Дональде Трампе повлечет за собой ослабление конфронтации между Тегераном и Вашингтоном. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал иранский политолог, специалист по вопросам безопасности, профессор Рухолла Модаббер.

Источник: Wesley Tingey/CC0

«Нормализация отношений РФ и США при Трампе и углубление сотрудничества между Россией и Ираном будут определенно способствовать снижению напряженности между Тегераном и Вашингтоном», — считает собеседник агентства.

Политолог отметил, что возможная смена антироссийской парадигмы в США и восстановление отношений Москвы и Вашингтона «будут служить интересам американского народа и позволят урегулировать многие международные и региональные кризисы».

Республиканцу удалось выиграть выборы президента в том числе благодаря «поддержке американских мусульман, протестовавших против политики администрации президента США Джо Байдена, которая поддерживала преступления Израиля в секторе Газа и Ливане», считает эксперт.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным американских СМИ, Трамп уже набрал более 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Кандидат от правящей Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и назвала республиканца избранным президентом.

Трамп Дональд