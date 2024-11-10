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Хоценко и Шелест поздравили сотрудников органов внутренних дел с праздником

В воскресенье, 10 ноября 2024 года, профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел РФ.

Свои поздравления полицейским высказали губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест.

«Полиция всегда на страже правопорядка и готова прийти на помощь гражданам нашей страны. Благодарю за самоотверженность и отвагу! Желаю счастья, благополучия и успехов на благо Родины! С праздником!» — заявил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Мэр Омска Сергей Шелест назвал сотрудников полиции героями, стоящими на страже порядка и безопасности граждан.

«Ваша самоотверженность, профессионализм и мужество вызывают глубокое уважение. Спасибо за вашу службу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», — говорится в поздравлении Сергея Шелеста.

Отметим, что до 2011 года День сотрудника органов внутренних дел РФ назывался Днем милиции.

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