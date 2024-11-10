Хоценко и Шелест поздравили сотрудников органов внутренних дел с праздником

«Полиция всегда на страже правопорядка и готова прийти на помощь гражданам нашей страны. Благодарю за самоотверженность и отвагу! Желаю счастья, благополучия и успехов на благо Родины! С праздником!» — заявил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.