Хоценко и Шелест поздравили сотрудников органов внутренних дел с праздником

Свои поздравления полицейским высказали губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест.
«Полиция всегда на страже правопорядка и готова прийти на помощь гражданам нашей страны. Благодарю за самоотверженность и отвагу! Желаю счастья, благополучия и успехов на благо Родины! С праздником!» — заявил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Мэр Омска Сергей Шелест назвал сотрудников полиции героями, стоящими на страже порядка и безопасности граждан.
«Ваша самоотверженность, профессионализм и мужество вызывают глубокое уважение. Спасибо за вашу службу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», — говорится в поздравлении Сергея Шелеста.
Отметим, что до 2011 года День сотрудника органов внутренних дел РФ назывался Днем милиции.