В 2025 году Башкирию будут благоустраивать по новому нацпроекту.

Отметим, что национальный проект «Инфраструктура для жизни» будет направлен на достижение показателей и задач национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни». В структуре проекта планируется широкий спектр мероприятий, направленных на повышение качества жизни, в том числе в части развития инфраструктуры.