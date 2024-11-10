В 2025 году Башкирию будут благоустраивать по новому нацпроекту.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году в Башкирии благоустраиваются 123 общественные территории на сумму более 1,2 млрд рублей.
Как сообщает министерство ЖКХ РБ, в следующем году благоустройство общественных территорий будет продолжено в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2025 году В Башкирии запланировано благоустроить 94 объекта на сумму 1,2 млрд рублей.
Отметим, что национальный проект «Инфраструктура для жизни» будет направлен на достижение показателей и задач национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни». В структуре проекта планируется широкий спектр мероприятий, направленных на повышение качества жизни, в том числе в части развития инфраструктуры.
Автор: Сергей Николаев.