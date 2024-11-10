ЕАЭС: как стабилизируют рост потребительских цен

Для стабилизации потребительских цен монетарные регуляторы в последние годы сохраняли ключевые ставки на повышенном уровне. В большинстве стран Союза уполномоченные органы принимали меры по временному регулированию цен на отдельные социально значимые товары, ограничению экспорта отдельных видов товаров, насыщению внутреннего рынка, мониторингу торговых наценок, предоставлению льготных кредитов и налоговых послаблений, а также субсидий сельскохозпроизводителям.