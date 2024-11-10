ЕАЭС: как стабилизируют рост потребительских цен

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Представители уполномоченных органов государств Евразийского экономического союза обсудили меры поддержания стабильности потребительских цен в странах ЕАЭС на семинаре в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
«В условиях роста мировых цен, торгово-экономических ограничений и перестройки логистических цепочек поставок государства евразийской “пятерки” принимали меры, направленные на сдерживание роста цен для достижения национальных целей по инфляции».
Для стабилизации потребительских цен монетарные регуляторы в последние годы сохраняли ключевые ставки на повышенном уровне. В большинстве стран Союза уполномоченные органы принимали меры по временному регулированию цен на отдельные социально значимые товары, ограничению экспорта отдельных видов товаров, насыщению внутреннего рынка, мониторингу торговых наценок, предоставлению льготных кредитов и налоговых послаблений, а также субсидий сельскохозпроизводителям.
«Благодаря своевременности и обширности предпринимаемых мер в странах ЕАЭС наблюдалась стабилизация инфляции и повышение ценовой стабильности. По итогам сентября уровень инфляции в странах ЕАЭС составил: в Армении — 0,6%, Беларуси — 6,0%, Казахстане — 8,3%, Кыргызстане — 4,9%, России — 8,6%», — говорится в сообщении.
Для справки: в соответствии с Договором о Союзе к одному из основных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития стран ЕАЭС, относится уровень инфляции. Комиссия на регулярной основе проводит мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС.