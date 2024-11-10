Пять вопросов губернатору: Игорь Кобзев провел прием граждан в Усолье-Сибирском

Губернатор Иркутской области провел личный прием граждан во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское. Пять жителей города обратились к главе региона с актуальными вопросами. На встрече также присутствовали министры областного правительства и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.