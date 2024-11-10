Пять вопросов губернатору: Игорь Кобзев провел прием граждан в Усолье-Сибирском

Губернатор Иркутской области провел личный прием граждан во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское. Пять жителей города обратились к главе региона с актуальными вопросами. На встрече также присутствовали министры областного правительства и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.
«Для меня проведение личного приема граждан стало обязательным мероприятием во время рабочих поездок в территории. Обычные люди рассказывают о проблемах, которые их беспокоят. Задача власти — слышать людей и вместе с ними искать пути решения актуальных вопросов», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Среди обсуждаемых вопросов были отсутствие детской молочной кухни в городе, проблемы с выплатами участникам специальной военной операции, ремонт путепровода через железную дорогу и возможная передача бассейна «Чайка» из областной в муниципальную собственность.
Жительница Усолья-Сибирского Нина Воронова подняла вопрос об отсутствии детской молочной кухни в городе. Губернатор поручил мэру Максиму Торопкину рассмотреть возможность создания такого учреждения.
Две жительницы обратились по поводу отсутствия некоторых выплат их мужьям, участвующим в специальной военной операции. Глава региона поручил разобраться в этих ситуациях совместно с прокуратурой Иркутской области.
Лидия Тихонова попросила рассмотреть вопрос ремонта путепровода, связывающего микрорайон Зеленый городок с центром Усолья-Сибирского. Мэр города сообщил, что до 2026 года планируется разработать проектную документацию для проведения работ.
Владимир Базаров, представитель инициативной группы жителей, поднял вопрос о возможной передаче бассейна «Чайка» из областной в муниципальную собственность. Губернатор рекомендовал Общественной палате города рассмотреть этот вопрос совместно с Общественной палатой Иркутской области и затем принять решение.