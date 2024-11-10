Россия удвоила поставки газа в Казахстан, достигнув исторического максимума

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Импорт Казахстаном российского газа за восемь месяцев этого года вырос вдвое — до максимума за всю историю торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным казахской статслужбы.
Так, суммарно за январь-август 2024 года Казахстан импортировал из России природного газа на 353,4 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. При этом в этом году суммарные объемы импорта российского газа за восемь месяцев достигли максимальных значений за всю историю.
Что касается других видов топлива, то в январе-августе Астана сократила покупки у Москвы нефтепродуктов в 2,5 раза — до 191,5 миллиона долларов. Импорт автомобильного бензина составил 587 тысяч долларов, а дизельного топлива — почти 9 миллионов.
Кроме того Казахстан увеличил импорт российского кокса — на 15,4% до 103,5 миллиона долларов, а каменного угля — в 1,6 раза до 107,5 миллиона долларов.