Россия удвоила поставки газа в Казахстан, достигнув исторического максимума

Так, суммарно за январь-август 2024 года Казахстан импортировал из России природного газа на 353,4 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. При этом в этом году суммарные объемы импорта российского газа за восемь месяцев достигли максимальных значений за всю историю.