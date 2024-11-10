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Поддержку моногородов Иркутской области обсудили в Совете Федерации

На совещании в Совете Федерации, посвященном вопросам развития моногородов, председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев рассказал о мерах поддержки этих территорий.

Источник: IRK.RU

Об этом сообщает сайт ИРК. РУ.

В Иркутской области восемь моногородов, где проживает 15% населения региона. В четырех из них действуют территории опережающего развития. Зайцев отметил, что моногорода испытывают сложности, связанные с миграционным оттоком населения, высокой зависимостью от градообразующих предприятий, удаленностью от крупных экономических центров и недостаточной инфраструктурой.

Правительство региона предпринимает шаги по стабилизации ситуации. Заключено соглашение с РЖД по гарантированным объемам отгрузки угля, стабилизировав ситуацию в Черемхово и Тулуне. Ведется работа по ликвидации накопленного вреда на бывших промышленных площадках в Усолье-Сибирском и Байкальске. В Усолье-Сибирском реализуется проект по созданию Федерального центра химии, а в Байкальске — программа социально-экономического развития, направленная на превращение города в центр экологического туризма.

Константин Зайцев предложил включить все моногорода в перечень 2000 городов, став опорными населенными пунктами региона, с последующей разработкой мастер-планов развития. Он также подчеркнул необходимость устранения дефицита энергосистемы Сибири и строительства газопровода.

Совет Федерации