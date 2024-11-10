Поддержку моногородов Иркутской области обсудили в Совете Федерации

Правительство региона предпринимает шаги по стабилизации ситуации. Заключено соглашение с РЖД по гарантированным объемам отгрузки угля, стабилизировав ситуацию в Черемхово и Тулуне. Ведется работа по ликвидации накопленного вреда на бывших промышленных площадках в Усолье-Сибирском и Байкальске. В Усолье-Сибирском реализуется проект по созданию Федерального центра химии, а в Байкальске — программа социально-экономического развития, направленная на превращение города в центр экологического туризма.