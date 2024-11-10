Над Россией сбили 23 БПЛА. Военная операция, день 991-й

9:25 Еще пять БПЛА сбито в городских округах Раменское и Домодедово, на данный момент в Подмосковье уничтожено 22 беспилотника, сообщил Собянин.

9:13 Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, сообщил Собянин.

9:03.

8:58 ❗️ Силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, пострадавших нет, сообщил Собянин.

8:53.

8:47 Один человек погиб, семь пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Гладков. Четверо пострадавших находятся в больнице, два из них в тяжелом состоянии.

8:33 Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи о готовящихся к участию в боевых действиях на стороне России военных из КНДР.

8:28 ❗️ Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.

8:22 Брайан Ланза, советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа, заявивший, что Украине надо забыть о Крыме, не говорил от лица Трампа и его администрации, сообщил неназванный представитель республиканца, передает Reuters.

8:11 14 БПЛА самолетного типа были уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших нет, сообщает губернатор.

8:04 Три БПЛА самолетного типа были обезврежены в небе над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Голубев.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 991-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.