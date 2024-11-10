Руководители силовых ведомств Челябинской области проведут встречу с жителями Коркино

В Коркино на следующей неделе пройдет новая встреча глав силовых ведомств региона и представителей областного правительства. Во вторник, 12 ноября, с жителями города встретятся областной прокурор Игорь Донгаузер, глава управления СК Алексей Колбасин, начальник ГУ МВД Сергей Космачев. Также в мероприятии примут участие первый замгубернатора Станислав Мошаров и уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.