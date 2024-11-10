Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

День сотрудника ОВД отмечают в России 10 ноября.
«Каждый день вы стоите на страже общественной безопасности. Это непростая миссия. Ваша работа по обеспечению правопорядка затрагивает интересы каждого жителя региона. От ее эффективности зависит стабильное развитие Самарской области, качество жизни и спокойствие граждан. Благодарю вас за мужество, преданность делу, образцовое исполнение служебного долга», — сказал глава региона.
По словам Вячеслава Федорищева, вовремя СВО на сотрудников органов внутренних дел легла особая ответственность.
«Результаты проводимой вами работы показывают, что вы в полной мере осознаете важность своей службы, цель которой — не допустить всплеска преступности и роста социальной напряженности на территории области. При этом главными задачами в любое время остаются противодействие терроризму и экстремизму, борьба с экономическими преступлениями и коррупцией».
Губернатор пожелал сотрудникам и ветеранам ОВД, а также их семьям крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в служении Отечеству.