Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

«Результаты проводимой вами работы показывают, что вы в полной мере осознаете важность своей службы, цель которой — не допустить всплеска преступности и роста социальной напряженности на территории области. При этом главными задачами в любое время остаются противодействие терроризму и экстремизму, борьба с экономическими преступлениями и коррупцией».