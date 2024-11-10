Олбани
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Уфы поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

Мавлиев поблагодарил со рудников за их труд.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

«Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы обеспечиваете общественный порядок, боретесь с преступностью и защищаете безопасность наших жителей!» — отметил мэр в своем поздравлении.

Мавлиев добавил, что для него этот праздник также особенный, так как его семья тесно связана с органами внутренних дел.

Он также пожелал сотрудникам органов внутренних дел стойкости, решительности и спокойной службы. «Пусть ваши родные гордятся вами и будут для вас надежным тылом!», — добавил глава администрации Уфы.

праздники