Мэр Уфы поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.
«Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы обеспечиваете общественный порядок, боретесь с преступностью и защищаете безопасность наших жителей!» — отметил мэр в своем поздравлении.
Мавлиев добавил, что для него этот праздник также особенный, так как его семья тесно связана с органами внутренних дел.
Он также пожелал сотрудникам органов внутренних дел стойкости, решительности и спокойной службы. «Пусть ваши родные гордятся вами и будут для вас надежным тылом!», — добавил глава администрации Уфы.