Куйвашев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области поздравил сотрудников и ветеранов ОВД с профессиональным праздником и отметил, что стражи правопорядка обеспечивают общественный порядок, безопасность и спокойствие уральцев, а также уделяют большое внимание правовому воспитанию и профилактике преступности.