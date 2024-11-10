Куйвашев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области поздравил сотрудников и ветеранов ОВД с профессиональным праздником и отметил, что стражи правопорядка обеспечивают общественный порядок, безопасность и спокойствие уральцев, а также уделяют большое внимание правовому воспитанию и профилактике преступности.
Евгений Куйвашев выразил благодарность руководству и всем сотрудникам полиции за эффективную деятельность по противодействию коррупции, терроризму и экстремизму, защите прав и свобод граждан.
«Благодарю вас за безупречное выполнение служебного долга, — говорится в обращении главы региона. — Желаю здоровья, стойкости, новых успехов во всех делах на благо России и Свердловской области!».