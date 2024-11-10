Лавров рассказал о достигнутых на форуме «Россия — Африка» договоренностях

«Необходимо максимально полно (его — ред.) раскрывать. И, несмотря на искусственные препоны со стороны коллективного Запада, мы продолжаем совершенствовать механизмы поддержки бизнеса, находить эффективные логические решения, задействовать новые инструменты для взаиморасчетов, которые не зависят от негативного внешнего вмешательства», — подчеркнул глава российского дипведомства.