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Лавров рассказал о достигнутых на форуме «Россия — Африка» договоренностях

СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. «На полях» первой министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка» уже достигнуты договоренности по ряду проектов, подписаны соглашения и меморандумы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«В частности, в ходе двусторонних встреч “на полях” нынешней конференции достигнуты договоренности по целому ряду конкретных проектов, подписаны соглашения, меморандумы в различных областях», — сказал Лавров на пленарном заседании Первой министерской встречи форума партнерства «Россия-Африка».

Он добавил, что Москва развивает и торгово-экономические отношения с африканскими странами, и потенциал для роста еще есть.

«Необходимо максимально полно (его — ред.) раскрывать. И, несмотря на искусственные препоны со стороны коллективного Запада, мы продолжаем совершенствовать механизмы поддержки бизнеса, находить эффективные логические решения, задействовать новые инструменты для взаиморасчетов, которые не зависят от негативного внешнего вмешательства», — подчеркнул глава российского дипведомства.

Конференция пройдет с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

Лавров Сергей