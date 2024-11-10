Лавров рассказал о достигнутых на форуме «Россия — Африка» договоренностях

«В частности, в ходе двусторонних встреч “на полях” нынешней конференции достигнуты договоренности по целому ряду конкретных проектов, подписаны соглашения, меморандумы в различных областях», — сказал Лавров на пленарном заседании Первой министерской встречи форума партнерства «Россия-Африка».
Он добавил, что Москва развивает и торгово-экономические отношения с африканскими странами, и потенциал для роста еще есть.
«Необходимо максимально полно (его — ред.) раскрывать. И, несмотря на искусственные препоны со стороны коллективного Запада, мы продолжаем совершенствовать механизмы поддержки бизнеса, находить эффективные логические решения, задействовать новые инструменты для взаиморасчетов, которые не зависят от негативного внешнего вмешательства», — подчеркнул глава российского дипведомства.
Конференция пройдет с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.