Путин отметил важность укрепления отношений России и Африки

Сотрудничество между Россией и Африкой становится все более насыщенным и многоплановым, что в полной мере подтверждает содержательная программа конференции, добавил Путин. Он выразил надежду, что работа форума окажется успешной, а достигнутые по ее итогам договоренности послужат дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-африканских связей.