Путин отметил важность укрепления отношений России и Африки

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал участников первой министерской конференции Форума партнерства «Россия — Африка», говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
«Страны Африки пользуются растущим авторитетом на мировой арене. Проводя конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, они играют все более значимую роль в решении важнейших вопросов международной повестки дня», — заявил российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия придает особое значение упрочению традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами.
«Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления».
По словам президента, Россия и дальше будет оказывать африканским партнерам содействие в самых различных областях — в обеспечении устойчивого развития, борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий.
Сотрудничество между Россией и Африкой становится все более насыщенным и многоплановым, что в полной мере подтверждает содержательная программа конференции, добавил Путин. Он выразил надежду, что работа форума окажется успешной, а достигнутые по ее итогам договоренности послужат дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-африканских связей.
Первая министерская конференция Форума партнерства «Россия — Африка» проходит 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.