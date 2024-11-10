Губернатор Воронежской области поздравил сотрудников органов внутренних дел

— Тем более ценными при таких условиях становятся результаты работы воронежских полицейских. На любом направлении они проявляют высокую компетентность — от разрешения незначительного бытового конфликта до раскрытия запутанного преступления, от профилактики ДТП до заботы о ветеранах. К слову, в системе МВД России, в том числе в нашем территориальном главке, — одна из самых сильных и образцовых ветеранских организаций. Поздравляем всех, кто связал свою судьбу со службой в органах внутренних дел. Выражаем глубокую признательность за верность долгу, Родине, народу. Желаем вам новых профессиональных успехов, позитивного настроя, крепкого здоровья. Пусть среди тяжелых трудовых будней остается время для души и самых дорогих людей! — говорится в поздравлении первых лиц региона.