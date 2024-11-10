Губернатор Воронежской области поздравил сотрудников органов внутренних дел

— Этот профессиональный праздник — один из самых известных и уважаемых в СССР и современной России. Мы чествуем тех, от кого зависят наши безопасность, покой и благополучие. Служба стражей порядка сопряжена с риском, огромными физическими и психологическими усилиями. В любой момент они должны быть готовы встать на защиту Закона и справедливости, жизней и собственности, интересов государства и каждого ее гражданина. Исключительные самоотдача, выдержка, мужество, ответственность — лишь некоторые из качеств, необходимых людям этой профессии, — подчеркнули губернатор и спикер регионального парламента.
Александр Гусев и Владимир Нетесов отметили, что нагрузка на сотрудников ОВД постоянно растет: изменяются государственные и общественные запросы, возникают дополнительные вызовы и задачи.
— Тем более ценными при таких условиях становятся результаты работы воронежских полицейских. На любом направлении они проявляют высокую компетентность — от разрешения незначительного бытового конфликта до раскрытия запутанного преступления, от профилактики ДТП до заботы о ветеранах. К слову, в системе МВД России, в том числе в нашем территориальном главке, — одна из самых сильных и образцовых ветеранских организаций. Поздравляем всех, кто связал свою судьбу со службой в органах внутренних дел. Выражаем глубокую признательность за верность долгу, Родине, народу. Желаем вам новых профессиональных успехов, позитивного настроя, крепкого здоровья. Пусть среди тяжелых трудовых будней остается время для души и самых дорогих людей! — говорится в поздравлении первых лиц региона.
Справка РИА «Воронеж»
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (День полиции) в соответствии с указом Президента РФ отмечается 10 ноября — этот день выбран в честь даты издания постановление НКВД «О рабочей милиции», с момента появления которого в 1917 году была создана и начала функционировать государственная советская милиция РСФСР. Охрана правопорядка подчинялась местным избранным советам.
Свою историю профессиональный праздник ведет от установленного в 1962 году Дня советской милиции. С 1991-го он назывался День милиции. В результате реформирования МВД России в 2011 году ведомство было переименовано в полицию, что также привело и к изменению названия профессионального праздника.