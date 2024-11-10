Власти Кубани поздравили сотрудников органов внутренних дел с Днем полиции

В 2024 году полиция раскрыла все случаи разбоев, которые произошли в столице Кубани. Кроме того, в городе наблюдается снижение числа зарегистрированных уличных грабежей и преступлений в общественных местах. В этом году количество зафиксированных преступлений данного типа составило 105, что на 32 случая меньше, чем в прошлом году. Начальник городской полиции отметил, что уровень раскрываемости грабежей достиг 87%.