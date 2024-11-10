Власти Кубани поздравили сотрудников органов внутренних дел с Днем полиции

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил работников правоохранительных органов с их профессиональным праздником. Ежегодно 10 ноября отмечается День полиции. Этот день является торжественным событием для сотрудников оперативно-розыскных и следственных служб, участковых инспекторов, патрульных, а также ветеранов Министерства внутренних дел.
«Защитников правопорядка поздравляю с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ! У полицейских нелегкая работа. В любое время суток, в любую погоду они стоят на страже закона и порядка. Обеспечивают безопасность миллионов жителей и гостей нашего курортного региона», — сообщил Вениамин Кондратьев.
В 2024 году полиция раскрыла все случаи разбоев, которые произошли в столице Кубани. Кроме того, в городе наблюдается снижение числа зарегистрированных уличных грабежей и преступлений в общественных местах. В этом году количество зафиксированных преступлений данного типа составило 105, что на 32 случая меньше, чем в прошлом году. Начальник городской полиции отметил, что уровень раскрываемости грабежей достиг 87%.