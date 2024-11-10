Узбекистан и Венгрия разработают уникальные программы для привлечения туристов

«Стороны также договорились разработать уникальные недельные программы по гастрономическому туризму совместно с ГУП “Бюро по обслуживанию дипломатического корпуса” для привлечения туристов из Венгрии, созданию и запуску совместного туристического маршрута по Узбекистану, Кыргызстану и Казахстану», — говорится в сообщении.