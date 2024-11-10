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Узбекистан и Венгрия разработают уникальные программы для привлечения туристов

Венгерская сторона заинтересована в расширении сотрудничества и отмечает привлекательность турпотенциала республики для европейских туристов.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Узбекистан и Венгрия разработают уникальные недельные программы для привлечения туристов, сообщает ИА «Дунё».

Такой договоренности достигли в ходе онлайн-переговоров представителей Посольства республики с директором одной из крупнейших туристических компаний Венгрии «1000 дорог» Олегом Ермиловым,

Одному из ведущих туроператоров Венгрии, специализирующемуся на экскурсионных турах по Центральной и Восточной Европе, рассказали о тенденциях в туристической отрасли Узбекистана, программах поддержки туризма, учете запросов туристов и создании комфортных условий для путешествий.

Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества, отметив привлекательность турпотенциала республики для европейских туристов.

По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве в популяризации Узбекистана как уникального направления для отдыха и культурного туризма.

«Стороны также договорились разработать уникальные недельные программы по гастрономическому туризму совместно с ГУП “Бюро по обслуживанию дипломатического корпуса” для привлечения туристов из Венгрии, созданию и запуску совместного туристического маршрута по Узбекистану, Кыргызстану и Казахстану», — говорится в сообщении.

По их мнению, эти инициативы будут способствовать устойчивому развитию туризма и укреплению экономических связей между Узбекистаном и Венгрией.

туризм и отдых