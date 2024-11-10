Глава Башкирии приехал с семьей в участковый пункт полиции

В день сотрудника органов внутренних дел, который празднуют сегодня, 10 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о майоре полиции, старшем участковом Илшате Шаймуратове из Аскинского района. Он прослужил 34 года.
Илшат Мохсинович окончил Уфимский юридический институт. Начинал путь с милиционера-дежурного изолятора временного содержания ОВД, сейчас трудится старшим участковым уполномоченным отделения МВД России по Аскинскому району. На его участке в селе Аскино живет 2,6 тысячи человек. Он смог добиться того, что сегодня здесь нет тяжких бытовых преступлений.
Радий Хабиров отметил, что майор Шаймуратов является гордостью полиции Башкирии. Его награждали медалями «За отличие в службе» III, II, I степеней, а также и почетной грамотой МВД России.
Глава республики признался, что для него день органов внутренних дел является очень важным праздником. Сам он юрист по образованию и многие его друзья служили или служат в полиции.
— Хочу крепко обнять, пожать руки и поблагодарить за службу всех, кто стоит на страже общественного порядка, защищает наших граждан, борется с преступностью, — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.
В этот день он вместе с супругой и двумя сыновьями приехали в участковый пункт полиции № 11 в Уфимском районе, чтобы поздравить полицейских с профессиональным праздником.
— Своих сыновей я тоже приучаю к тому, чтобы уважать полицейских и их нелегкий труд, — прокомментировал руководитель региона.
Он пожелал всем хорошей службы и каждый вечер возвращаться домой к близким.