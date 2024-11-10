Глава Башкирии приехал с семьей в участковый пункт полиции

Илшат Мохсинович окончил Уфимский юридический институт. Начинал путь с милиционера-дежурного изолятора временного содержания ОВД, сейчас трудится старшим участковым уполномоченным отделения МВД России по Аскинскому району. На его участке в селе Аскино живет 2,6 тысячи человек. Он смог добиться того, что сегодня здесь нет тяжких бытовых преступлений.