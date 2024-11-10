Аксенов поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

В воскресенье, 10 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников республиканского МВД с профессиональным праздником. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
«Моя милиция меня бережет». Эти слова из поэмы Маяковского «Хорошо!» давно стали крылатыми. Так же, как и слова известной советской песни: «Наша служба и опасна и трудна…», — отметил Аксенов.
Глава Крыма добавил, что многим людям с детства знаком главный герой поэтической пенталогии советского писателя Сергея Михалкова «Дядя Степа». По его словам, такие образы отражают лучшие качества правоохранителей. Аксенов отметил, что полицейские защищают закон и порядок, а также противостоят преступности, экстремизму и терроризму. Он подчеркнул, что крымские правоохранители достойно выполняют свой долг и вносят огромный вклад в обеспечение безопасности региона.
«Поздравляю личный состав и ветеранов органов внутренних дел с праздником, благодарю за профессионализм и преданность делу, желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству!», — написал Аксенов.