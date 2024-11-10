Аксенов поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Глава Крыма добавил, что многим людям с детства знаком главный герой поэтической пенталогии советского писателя Сергея Михалкова «Дядя Степа». По его словам, такие образы отражают лучшие качества правоохранителей. Аксенов отметил, что полицейские защищают закон и порядок, а также противостоят преступности, экстремизму и терроризму. Он подчеркнул, что крымские правоохранители достойно выполняют свой долг и вносят огромный вклад в обеспечение безопасности региона.