Израильский министр тайно посетил Россию для переговоров по Ливану

«Сегодня утром мы проснулись и узнали о тайном визите министра Рона Дермера в Россию с целью урегулирования конфликта на севере при посредничестве России», — говорится в сообщении, в котором не уточняется, когда именно министр приезжал в РФ.
Ранее телеканал сообщал о том, что Израиль рассматривает возможность прекращения огня на северном фронте в связи с опасениями вмешательства Совета Безопасности ООН в действия Израиля на ливанской границе.
В сообщении отмечается, что Израиль не исключает сценария, по которому Совбез ООН вскоре примет резолюцию, требующую от Израиля немедленного прекращения огня в секторе Газа и ограничивающую действия еврейского государства на всех фронтах.
Телеканал уточняет, что эти опасения появились на фоне сильного давления администрации президента США Джо Байдена на Израиль. Ссылаясь на высокопоставленных израильских чиновников, 12-й канал сообщает, что, вероятно, США могут отказаться от использования права вето для защиты интересов Израиля в Совбезе ООН, как это было раньше.
Также израильские чиновники не исключают, что с приходом Дональда Трампа на пост нового президента США международное давление на Израиль может только усилиться.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.