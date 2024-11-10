Израильский министр тайно посетил Россию для переговоров по Ливану

Телеканал уточняет, что эти опасения появились на фоне сильного давления администрации президента США Джо Байдена на Израиль. Ссылаясь на высокопоставленных израильских чиновников, 12-й канал сообщает, что, вероятно, США могут отказаться от использования права вето для защиты интересов Израиля в Совбезе ООН, как это было раньше.