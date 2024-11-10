В Челябинской области мигрантов начнут лишать гражданства

Уже в конце ноября их могут лишить российского гражданства.
С 23 числа мигранты, которые не дали официально присягу, больше не будут считаться гражданами страны. Также отпадёт возможность получить гражданство без присяги — соответствующие заявления будут считаться недействительными.
Новое правило не затронет тех лиц, кто стали официально гражданами России до сентября 2017 года. Кроме того, оно не коснётся иностранцев, не достигших совершеннолетия, лиц недееспособных или имеющих инвалидность, которая не позволяет прочесть вслух и подписать текст присяги.
Как сообщает издание «Вечерний Челябинск», с начала 2024 года в Челябинской области зафиксировано примерно 10 тысяч нарушений мигрантами законодательства России. Около 1,5 тысяч из их числа было выслано за пределы страны. Те иностранцы, которые не примут присягу до 22 числа включительно, перестанут быть гражданами РФ, если ими раньше считались.