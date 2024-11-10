В Челябинской области мигрантов начнут лишать гражданства

Как сообщает издание «Вечерний Челябинск», с начала 2024 года в Челябинской области зафиксировано примерно 10 тысяч нарушений мигрантами законодательства России. Около 1,5 тысяч из их числа было выслано за пределы страны. Те иностранцы, которые не примут присягу до 22 числа включительно, перестанут быть гражданами РФ, если ими раньше считались.