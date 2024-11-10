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ЦАХАЛ заявил о пуске 10 ракет из Ливана по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Около 10 ракет было выпущено из Ливана по израильской территории в ходе последнего обстрела севера еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: AP 2024

«Некоторые из ракет были перехвачены, а остальные упали в незаселенной местности», — говорится в заявлении.

В результате этого обстрела воздушная тревога объявлялась в районах Верхней и Западной Галилеи на севере Израиля, отметили в ведомстве.