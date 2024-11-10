«По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше — трудно сказать», — сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
В Кремле рассказали, что отличает Трампа от действующей администрации США
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заявления о мире, а не о конфронтации выгодно отличают Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, от действующей администрации в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.