В Кремле рассказали, что отличает Трампа от действующей администрации США

«По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше — трудно сказать», — сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.