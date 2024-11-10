Песков объяснил, почему Путин ставил на Харрис

«Одно дело — ставка на предсказуемость, в плане госпожи Харрис, господина Байдена всё достаточно предсказуемо, и та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, заявившему, что ставка президента России Владимира Путина на Харрис не сработала.