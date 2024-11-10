Мэр Сочи Андрей Прошунин провел встречу с делегацией Сьерра-Леоне

На первой Министерской конференции форума партнерства Россия — Африка состоялась встреча между делегацией Сочи и представителями Сьерра-Леоне. В данном мероприятии участвовали заместитель Министра иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Франсес Пэги Алгали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сьерра-Леоне в России Мохаммед Йонгаво, мэр Сочи Андрей Прошунин, руководитель Агентства по минеральным ресурсам Сьерра-Леоне, член экспертного совета по Африке при Госдуме РФ Юрий Немцев, а также заместители мэра Сочи.
"На двусторонней встрече в рамках Министерской конференции форума партнерства Россия — Африка сегодня обсудили практические шаги в развитии наших отношений. Затронули вопросы туризма. Наши партнеры проявили заинтересованность в сочинском опыте. Договорились продолжать контакты на уровне ведомств и организаций, — подчеркнул мэр Сочи Андрей Прошунин.
Первая министерская конференция форума партнерства Россия — Африка состоится 9 и 10 ноября 2024 года на территории «Сириус». В этом мероприятии примут участие руководители внешнеполитических ведомств Российской Федерации и более 50 африканских государств, а также представители Комиссии Африканского союза и региональных интеграционных организаций.
На деловую программу приглашены представители российских и африканских министерств, финансовых учреждений, бизнес-среды, научных кругов и средств массовой информации. В рамках конференции запланированы 19 панельных дискуссий и специализированных мероприятий, которые будут посвящены важным вопросам российско-африканского сотрудничества.