Мэр Сочи Андрей Прошунин провел встречу с делегацией Сьерра-Леоне

На первой Министерской конференции форума партнерства Россия — Африка состоялась встреча между делегацией Сочи и представителями Сьерра-Леоне. В данном мероприятии участвовали заместитель Министра иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Франсес Пэги Алгали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сьерра-Леоне в России Мохаммед Йонгаво, мэр Сочи Андрей Прошунин, руководитель Агентства по минеральным ресурсам Сьерра-Леоне, член экспертного совета по Африке при Госдуме РФ Юрий Немцев, а также заместители мэра Сочи.