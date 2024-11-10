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МИД России прокомментировал выход Катара из переговоров Израиля и ХАМАС

СИРИУС, 10 ноя — РИА Новости. Катар пытался помочь переговорам Израиля и палестинского движения ХАМАС, но, видимо «надежды мало» и чувствуется «определенное разочарование», заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Источник: © РИА Новости

«Видимо надежды мало, люди они понимающие, знающие, с самого начала они пытались помочь, но чувствуется, что есть определенное разочарование», — сказал Богданов журналистам.

В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Катар отказался от роли ключевого посредника на переговорах о прекращении огня в секторе Газа и предупредил ХАМАС, что его политбюро в Дохе «больше не служит своей цели» после того, как стороны конфликта на недавних переговорах в Дохе так и не смогли прийти к соглашению о временном перемирии в секторе Газа и освобождении нескольких израильских заложников в обмен на заключенных палестинцев. При этом, по информации источника агентства, Катар заявил, что может вернуться к посредничеству, если стороны проявят настоящую заинтересованность в ведении переговоров.

Позднее источник в руководстве движения ХАМАС сообщил РИА Новости, что политбюро не получало от властей Катара распоряжения о необходимости покинуть страну.