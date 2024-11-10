МИД России прокомментировал выход Катара из переговоров Израиля и ХАМАС

В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Катар отказался от роли ключевого посредника на переговорах о прекращении огня в секторе Газа и предупредил ХАМАС, что его политбюро в Дохе «больше не служит своей цели» после того, как стороны конфликта на недавних переговорах в Дохе так и не смогли прийти к соглашению о временном перемирии в секторе Газа и освобождении нескольких израильских заложников в обмен на заключенных палестинцев. При этом, по информации источника агентства, Катар заявил, что может вернуться к посредничеству, если стороны проявят настоящую заинтересованность в ведении переговоров.