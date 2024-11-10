Мэр Омска открыл памятную доску в честь Александра Пушницы

В воскресенье, 10 ноября, на восточной стене дома № 13 на улице Орджоникидзе появилась памятная доска в честь знаменитого советского самбиста Александра Пушницы.
В церемонии открытия приняли участие мэр Омска Сергей Шелест, четырёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, зампред правительства региона Иван Колесник, представители общества «Динамо» и многие другие, кто лично знал знаменитого спортсмена. Присутствовали и инициаторы проекта: бывший мэр Омска Виктор Шрейдер и меценат Сергей Козубенко.
"Это был очень честный, отзывчивый человек, который пользовался уважением без исключения у всех, начиная от маленьких детей, которых он тренировал и делал всё для того, чтобы наша школа самбо была лучшей, и до самых пожилых людей. Человек, который отдал всё ради славного имени города Омска и сделал многое, чтобы и город развивался, и дети наши развивались. Он старался помочь всем, кто к нему обращался, и делал всё максимально от него зависящее. Самые тёплые впечатления всегда имел от общения с ним.
Сегодня надо обозначить то место, где он жил, чтобы нынешние жители дома знали, что настоящая легенда здесь проживала. Поэтому огромное спасибо всем: Виктор Филиппович (Шрейдер) — вам, Сергей Павлович (Козубенко) — вам, за то, что приняли такое решение и сделали для города ещё одно хорошее дело", — сказал мэр Омска Сергей Шелест.
А. Пушница был трëхкратным чемпионом мира по самбо, девятикратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы и дважды обладателем Кубка мира. Также на его счету серебряная медаль соревнований «Дружба-84». За свои заслуги он получил звание почётного гражданина города Омска.
Александра Пушницы не стало 27 января 2023 года. 1 ноября этого года великому спортсмену могло бы исполниться 75 лет. Ранее в его честь был установлен бюст около манежа «Красная звезда».
«Правильный символ — мемориальная доска на доме героя. Теперь все, кто будут рядом проходить, обратят внимание на замечательный ориентир и вспомнят о великом спортсмене. Искренняя благодарность вам, Сергей Павлович и Виктор Филиппович, за эту инициативу. Правильный символ в честь земляка, который жил рядом с нами и носил статус почётного гражданина. Идея верная и воплощена тоже правильно. Поздравляю вас», — сказал знаменитый борец греко-римского стиля Александр Карелин.
В доме на Орджоникидзе Пушница жил двадцать лет — с 1980 по 2000 год. Мемориальная доска в его честь теперь соседствует рядом с доской памяти известного художника Кондратия Белова.