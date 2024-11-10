Мэр Омска открыл памятную доску в честь Александра Пушницы

"Это был очень честный, отзывчивый человек, который пользовался уважением без исключения у всех, начиная от маленьких детей, которых он тренировал и делал всё для того, чтобы наша школа самбо была лучшей, и до самых пожилых людей. Человек, который отдал всё ради славного имени города Омска и сделал многое, чтобы и город развивался, и дети наши развивались. Он старался помочь всем, кто к нему обращался, и делал всё максимально от него зависящее. Самые тёплые впечатления всегда имел от общения с ним.