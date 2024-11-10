Мэр Сергей Шелест презентовал книгу о легендах омского спорта

Презентация книги-энциклопедии «Омск. Звëзды спорта» прошла в воскресенье, 10 ноября, в конференц-зале Омской государственной библиотеки имени Пушкина.
Книга, выпущенная тиражом в 700 экземпляров, рассказывает о важнейших именах за всю историю омского спорта, начиная с дореволюционных времён и заканчивая нашими днями. В издании представлено 186 имён знаменитых спортсменов, чья судьба была связана с Омском.
"Мы начали работу над изданием весной 2023 года. Рассмотрели множество архивов, в том числе — известного омского фотографа Бориса Метцгера. Значительная часть его архивов посвящена спорту! Эта книга рассказывает не столько об истории омского спорта, сколько о наших замечательных чемпионах. Хочу поблагодарить и Сергея Павловича Козубенко, без финансовой помощи которого мы бы не смогли воплотить идею в жизнь, и ректора, и весь персонал СибГУФКа — очень много материалов было передано.
И, конечно, отдельная благодарность Анатолию Александровичу Петрову, экс-корреспонденту ТАСС, и его команде. Восхищает объём исследовательской работы, которую он проделал и которую книга охватывает. Процентов 30 из того, что здесь есть, — неизвестные материалы, которые были добыты благодаря кропотливой работе Анатолия Александровича", — рассказал бывший мэр Омска (2005−2011) Виктор Шрейдер.
Издать книгу удалось благодаря поддержке мецената Сергея Козубенко. Энциклопедия логически завершает собой концепт Аллеи олимпийских чемпионов: в городе существуют ряд бюстов на набережной Оми во славу олимпийских и паралимпийских чемпионов, аллея молодых деревьев на Набережной Тухачевского во славу всемирно признанных звёзд спорта из Омска, а большая книга золотого оттенка — цвета победителей — рассказывает через имена омичей об истории омского спорта в целом.
"В этой книге мы вспоминаем тех спортсменов, которые по разным причинам так и не стали олимпийскими чемпионами или чемпионами мира, но тем не менее это люди, которые заслуживают большого уважения. Омичи должны их знать. Это не только дань памяти им, но и пример для подрастающего поколения, которое должно смотреть, учиться тому, как можно достигать успехов. Все эти люди внесли большой вклад в развитие спорта и прославление города Омска.
Огромное спасибо Сергею Павловичу за все его проекты, за отношение к городу. Любое дело, за которое он берётся, досконально прорабатывается от начала и до завершающей стадии", — сказал мэр Омска Сергей Шелест.