Мэр Сергей Шелест презентовал книгу о легендах омского спорта

"В этой книге мы вспоминаем тех спортсменов, которые по разным причинам так и не стали олимпийскими чемпионами или чемпионами мира, но тем не менее это люди, которые заслуживают большого уважения. Омичи должны их знать. Это не только дань памяти им, но и пример для подрастающего поколения, которое должно смотреть, учиться тому, как можно достигать успехов. Все эти люди внесли большой вклад в развитие спорта и прославление города Омска.