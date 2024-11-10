На видео попали последствия падения БПЛА, сбитых в Подмосковье

«Вижу над головой беспилотник. Первое впечатление, что беспилотник строителей. Потому что они даже не обратили внимание. Показываю им, и в этот момент дрон врезается на уровне 4 этажа. Бежим вместе с главой округа Владимиром Николаевичем Ждановым, поднимаемся в квартиру. Слава Богу, все живы, мужчина, не пострадал, брился в ванной», — рассказал глава региона.